Qatar 2022, L’Italia pareggia contro l’Irlanda del nord: azzurri ai playoff

Passa il turno la Svizzera in virtù della vittoria per 4-0 contro la Bulgaria

L'Italia di Mancini non stacca il pass per i mondiali in Qatar 2022. A Belfast, gli azzurri pareggiano 0-0 contro l'Irlanda del nord e la vittoria della Svizzera sulla Bulgaria per 4-0 li condanna agli spareggi. A questi parteciperanno 12 squadre (le 10 seconde dei gironi di qualificazione e le migliori due dell'ultima Nations League non qualificate ai gironi) divise in gironi che saranno sorteggiati il 26 novembre. Bonucci e compagni tengono in mano il pallino del gioco senza mai essere pericolosi. Nel finale tutta l'Italia si è riversata in avanti, ma non c'è stato nulla da fare. Per quanto riguarda i giallorossi, Cristante è entrato nella ripresa al posto di Tonali, mentre Gianluca Mancini è rimasto in panchina per tutta la partita.