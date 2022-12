Qatar 2022, Costa Rica-Germania 2-4: i tedeschi tornano a casa

L'enorme differenza tecnica tra le due squadre in campo non si è vista e la vittoria finale di misura lo dimostra. Germania in vantaggio dopo 10 minuti con Gnabry ma poi nella ripresa il Costa Rica ribalta il risultato con i gol di Tejeda al 58' e Vargas al 70'. Poi ci pensa Havertz con una doppietta al 73' e 85' e il gol di Fulkrug nel recupero che regalano il successo agli uomini di Flick. I tre punti non bastano e la Germania con 4 punti in classifica chiude al terzo posto nel girone e viene eliminata per differenza reti rispetto alla Spagna.