Il Paris Saint Germain sfrutta la sosta di Natale per cambiare allenatore. Nonostante il 4-0 di ieri sera contro lo Strasburgo, la dirigenza parigina ha deciso di esonerare Tuchel. Secondo la stampa francese, in pole per il posto ci sarebbe Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham attualmente senza squadra. Fuori dai giochi Massimiliano Allegri, tra i candidati per trasferirsi a Parigi anche la scorsa estate, a cui è stato preferito l’argentino.