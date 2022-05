Primavera 2, la Lazio è fuori dai play-off: rimane nella serie cadetta

I biancocelesti rimangono in Serie B: passa il Brescia grazie ai gol messi a segno nei quarti di finale di andata

La Primavera della Lazio del tecnico Alessandro Calori rimane ufficialmente nella serie cadetta. I biancocelesti hanno vinto i quarti di finale di ritorno dei play-off contro il Brescia per 2-1, risultato che però non è bastato per passare al turno successivo, visto il 3-1 da parte del club lombardo nella partita di andata. Il protagonista delle giovani aquile è stato Raul Moro che, avendo colpito ben due legni, non è riuscito ad aiutare concretamente la squadra a qualificarsi alle semifinali. La Lazio rimane, dunque, per il secondo anno consecutivo, in Primavera 2.