Premier League, il Watford esonera Ranieri dopo la sconfitta contro il Norwich

Ora è ufficiale. Claudio Ranieri è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Watford. Si è rivelata fatale la sconfitta per 3-0 contro il Norwich. "Il board riconosce Claudio come un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per il suo impegno nel guidare la squadra con dignità" si legge nella nota pubblicata dalla società. Il tecnico testaccino lascia la squadra al penultimo posto con otto sconfitte nelle ultime gare.