Portogallo, non c’è solo Mourinho per la panchina: anche Fonseca in lizza

Dopo la delusione per il Mondiale il Portogallo vuole ripartire da zero. Fernando Santos non vuole dimettersi ma è al centro di numerose critiche per le scelte fatte in Qatar. La Federazione si sta guardando intorno è il primo nome per la panchina è quello di Mourinho. Ma non c'è solo lo Special One. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it in lizza ci sono anche Paulo Sousa e l'ex allenatore giallorosso Fonseca. Al momento il favorito è José ma il contratto con la Roma fino al 2024 rappresenta un ostacolo. Aggiungere il ruolo di ct a quello di allenatore del club è fuori questione.