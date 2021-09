Piqué: “La rivalità con Mourinho ci ha sfiniti, Guardiola si è dovuto fermare”

Il difensore spagnolo ricorda la rivalità tra Real Madrid e Barcellona e quella tra Pep e lo Special One

Gerard Piqué è stato allenato da Pep Guardiola a Barcellona dal 2008 al 2012, quando con quella squadra incredibile, vinse tutto, da campionati nazionali a trofei europei e internazionali. Tra le rivalità più accese, in quegli anni, non esisteva solamente il dualismo Real Madrid-Barcellona, o Messi e Cristiano Ronaldo, ma era Pep Guardiola contro José Mourinho . Due scuole di pensiero diverse anni luce, due modi di allenare, di guidare le proprie squadre. Piqué, in un'intervista con la stazione radio La Sotana, ha spiegato come il suo rapporto con l'allenatore blaugrana, sia stato sempre positivo ma che da quando arrivò Mourinho, qualcosa cambiò. Le parole del difensore: "Nell'ultima stagione di Guardiola al Barcellona c'è stata molta tensione, voleva controllare tutto e devo dire che Mourinho ci ha sfinito. Ho sofferto molto quell'anno con Pep, ho anche pensato di lasciare il club alla fine della stagione 2011/2012. Chissà perché Mourinho logorò così tanto Pep. Non era più con noi, se ne rese conto e si prese un anno sabbatico”.

Mourinho, in una vecchia intervista, ricorda come aveva trasformato la rivalità tra Barcellona e Real Madrid, il lavoro che aveva svolto per far cambiare la mentalità ai giocatori: "Il Real era in una situazione complicata, era il miglior club del mondo e non vinceva. Tutti dalla stessa parte. Abbiamo acquisito una mentalità da guerra per superare la barriera psicologica che avevano con il Barcellona in questo momento".