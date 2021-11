Nazionale, De Rossi gestirà le squadre dall’under 15 all’under 20

La bandiera della Roma prosegue la sua esperienza professionale in azzurro. Così potrà ottenere il patentino UEFA Pro

Daniele DeRossi gestirà a rotazione tutte le squadre dall’Under 15 all’Under 20 - come riporta La Gazzetta dello Sport - mettendosi in condizione di poter ottenere il patentino UEFA Pro. L'ex capitano della Roma, dopo aver vinto il mondiale da giocatore nel 2006 e l'Europeo nel 2021 (Euro 2020) da componente dello staff tecnico di Roberto Mancini, guiderà gli azzurrini nel loro percorso di crescita. Ecco dunque una nuova esperienza per 'DDR', l'unico insieme ad Oriali ad aver vinto Mondiale ed Europeo con la Nazionale italiana.