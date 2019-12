Napoli, ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore

Ribaltone in casa Napoli. Nella serata di ieri è arrivato l’esonero ufficiale di Carlo Ancelotti, arrivato dopo la vittoria per 4-0 sul Genk, ma soprattutto al termine di un periodo nerissimo in campionato. Oggi è stato il giorno di Gennaro Gattuso, che si è presentato alla stampa a Castelvolturno. Il club azzurro ha dato il benvenuto all’ex allenatore del Milan su Twitter, dopo che anche il patron De Laurentiis aveva scritto sui social per accogliere il nuovo tecnico. Poco prima era arrivato invece il messaggio di Ancelotti: “Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli”.