Nainggolan torna al Cagliari per la terza volta: ok dell’Inter per il prestito

Il Cagliari e Nainggolan si dicono “sì” per la terza volta. Non è ancora ufficiale, ma lo sarà nelle prossime ore. Tutto definito per il ritorno in prestito secco dall’Inter del Ninja in Sardegna. Il presidente dei rossoblù Giulini, che l’ha inseguito a lungo, riesce a riportare a casa il centrocampista, che ritroverà Di Francesco, suo ex allenatore nell’esperienza alla Roma. L’infortunio al ginocchio di Rog, che resterà fuori per il resto della stagione, ha accelerato le operazioni. Lo scorso anno con il Cagliari ha segnato sei gol in ventisei presenze. Presto arriverà la firma sul contratto e l’annuncio.