Milan, infortunio al tendine d’achille per Ibrahimovic: si teme un lungo stop

Rientro a Milanello infelice per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Sky Sport lo svedese ha rimediato un infortunio durante l’allenamento di oggi, fermandosi in seguito a uno scatto. La punta del Milan sarà adesso sottoposta agli esami, ma dall’ambiente rossonero filtra grande preoccupazione: si teme infatti un lungo stop relativo al coinvolgimento del tendine d’Achille. Un problema che potrebbe far finire così la sua seconda avventura al Milan e che non gli permetterebbe eventualmente di partecipare alla ripresa della Serie A.