Mihajlovic, oggi la camera ardente in Campidoglio: la Roma invia una corona di fiori

Dalle 10 alle 18 di oggi è aperta al pubblico in Campidoglio la camera ardente di Mihajlovic. Presenti molti tifosi delle varie squadre care a Sinisa, in particolare quelli del Bologna. In tantissimi sono accorsi per dare un ultimo saluto al calciatore e allenatore che ha fatto sognare con le sue punizioni e che ha commosso tutti nella coraggiosa lotta contro la malattia. In prima fila la famiglia, tra i volti noti che si stanno affacciando per omaggiare Mihajlovic, Alessandro Onorato, Spalletti, Montella e Lotito. La Roma ha dato il suo contributo facendo arrivare in Campidoglio una corona di fiori posizionata vicino alla bara nella Sala della Protomoteca.