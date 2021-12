Martial via dal Manchester: Mou voleva cederlo, il presidente si era opposto

Mourinho voleva cedere il calciatore francese nel 2018. Glazer due volte ha impedito la cessione

Anthony Martial è sul mercato. Mourinho aveva commissionato la sua cessione nel 2018 quando sedeva sulla panchina del Manchester United. Come riportato dal "Mirror" Joel Glazer ha impedito due volte allo Special One di vendere l'attaccante francese. L'ex Monaco è uno dei giocatori preferiti del presidente dei Red Devils. Dopo 3 anni l'imprenditore americano è costretto ad ammettere le sue colpe perché il talento dei Bleus ha deluso le aspettative. In questa stagione solamente 5 presenze in Premier League e una in Champions League. Lo Special One ha speso parole dure in passato contro Martial: "«Noi eravamo più uomini. Più preparati alla vita. Per i giovani di oggi è diverso. Sono bambini viziati, i nostri figli sono più viziati dei nostri genitori. Quando parliamo di Shaw, Martial, Lingard o Rashford, parliamo di ragazzi giovani ma gli manca un po’ di carattere, personalità».