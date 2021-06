Mancini: “Per gli esclusi non è stato semplice. Pellegrini domani non ci sarà”

"Con la Repubblica Ceca giocherà Spinazzola. Chi è rimasto fuori dall'Europeo sarà chiamato in futuro"

Archiviate le convocazioni per Roberto Mancini è tempo di pensare alla Repubblica Ceca, ultimo ostacolo per l'Italia prima degli Europei al via l'11 giugno. Il c.t. della Nazionale ha speso anche qualche parola in conferenza stampa nei confronti dei giocatori esclusi al fotofinish dai convocati per la manifestazione. Queste le sue parole:

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Domani sarà la formazione anti-Turchia? A parte Pellegrini e Verratti son tutti a disposizione, magari facciamo riposare Jorginho. Però da qui all'11 giugno ci sono ancora dei giorni.

La preoccupa il centrocampo? Abbiamo recuperato Sensi, l'unico è Verratti e vedremo tra una settimana come starà. Pessina fuori è stato una scelta dolorosa, così come per gli altri... Avrebbero meritato tutti di starci per i giocatori e i ragazzi che sono. Domani verificheremo Sensi, magari non farà tutta la partita ma giocherà.

Emerson-Spinazzola e Berardi-Chiesa. Ha gerarchie? Nei 4 di difesa giocheranno sia Spinazzola che Emerson domani. Davanti a destra per Berardi e Chiesa sarà la stessa cosa. Pensiamo possa giocare Berardi domani

Tra gli esclusi c'è qualcuno che è rimasto più deluso? Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d'esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale.