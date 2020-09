Luca Pellegrini, per la Juve non è pronto: va in prestito al Genoa

Luca Pellegrini è pronto per una nuova esperienza. L’ex difensore della Roma, ceduto la scorsa estate alla Juventus nell’operazione che ha portato Spinazzola in giallorosso, sta per diventare un nuovo giocatore del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pellegrini lascerà i bianconeri con la formula del prestito: una partenza anticipata dalla mancata convocazione alla prima di campionato contro la Sampdoria. Ultimi contatti positivi, superata la concorrenza di Parma e Fiorentina. Pellegrini raggiungerà in rossoblù Davide Zappacosta, altro ex giallorosso reduce da una sfortunata esperienza nella Capitale e che ha esordito alla grande con il Grifone, segnando anche un gol. Dopo una buona stagione nel Cagliari, per Luca Pellegrini sarà il secondo anno lontano dalla Juve.