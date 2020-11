Lo Young Boys batte il Losanna 3-0 e si conferma capolista

Lo Young Boys si avvicina al meglio al match di giovedì contro la Roma. I prossimi avversari dei giallorossi in Europa League ottengono i tre punti in campionato, battendo il Losanna con un netto 3-0. I gol svizzeri sono firmati da Lefort (30′), Mambimbi (53′)e Nsame (87′) che aveva deciso l’ultimo impegno europeo contro il CSKA Sofia. La squadra allenata da Castro sale a 18 punti e si conferma capolista della Super League, con un vantaggio di due lunghezze sul Lugano. Lo Young Boys arriverà all’Olimpico con l’obiettivo di archiviare il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. Alla Roma basterà un pareggio per la avere la matematica certezza di chiudere al primo posto il girone e raggiungere così il primo di una lunga lista di traguardi stagionali.