Lega, primo round sui diritti tv: per la Roma Fienga e Calvo – FOTO – VIDEO

Sono sei le offerte arrivate per i diritti della Serie A e alle 13 di oggi era fissato l’appuntamento all’hotel Hilton di Milano di via Galvani e tra i presenti c’erano anche il CEO della Roma, Guido Fienga, e il COO Calvo che non hanno rilasciato dichiarazioni. L’obiettivo del presidente Dal Pino è quello di fare della Lega una media company internazionale in grado di produrre e distribuire i propri contenuti. Le offerte sono quelle di Cvc Capital Partners, finanziaria britannica specializzata in private equity; Bain Capital, società statunitense di investimento; Advent International, altro gruppo di private equity americano. A queste se ne aggiungono altre 3, quelle di General Atlantic, TPG e Apollo, che hanno inviato proposte di finanziamento.

La riunione di oggi è servita a visionare dunque le offerte giunte sul tavolo della Lega, mentre nei prossimi giorni si procederà con l’analisi di queste portando a una scrematura e a una selezione delle migliori per la valorizzazione del prodotto Serie A. Sull’inizio del prossimo campionato, invece, c’è ancora incertezza: per ora le date in ballo restano quelle del 12 o 20 settembre e del 3 ottobre. Intanto nuovi aggiornamenti sono attesi per il 24 agosto quando ci sarà l’Assemblea di Lega.