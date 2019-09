Prosegue il lavoro del Lecce di Liverani, che domenica aspetta al Via del Mare la Roma. Oggi, come riporta il sito ufficiale del club, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio per una seduta d’allenamento. Tachtsidis si allenato regolarmente in gruppo mentre Dell’Orco, Farias e Lapadula hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina la rifinitura a porte chiuse.