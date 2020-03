Lazio, Lotito cambia idea: posticipata la ripresa degli allenamenti

Non tornerà in campo domani la Lazio. La società biancoceleste ha infatti deciso di posticipare a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti a Formello. È di questi giorni la polemica tra Claudio Lotito e gli altri club di Serie A sulla ripartenza dell’attività sportiva in Serie A. Il patron della Lazio aveva spinto per far ripartire al più presto i suoi (la seduta era programmata per domani lunedì 23 marzo) ma le decisioni del Governo e la grave situazione in Italia hanno fatto cambiare idea anche a lui. La decisione ufficiale è arrivata direttamente dal sito della Lazio: “La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi”.