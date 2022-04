Lazio, incubo Raul Moro: in quattro lo picchiano e gli rubano l’auto sul Raccordo

Il giovane calciatore spagnolo, che era in macchina con suo padre, è stato trasportato in codice giallo al Casilino

Brutta disavventura per Raul Moro e suo padre. Il giovane attaccante della Lazio, nato nel 2002, era sul Grande Raccordo Anulare di Roma quando - ieri sera poco dopo le 23 - è stato aggredito. Come racconta 'Adnkronos', quattro uomini hanno bloccato la Mercedes con a bordo il calciatore biancoceleste insieme al padre, all'altezza del km 26. I due sono stati fermati, poi anche picchiati e quindi gli aggressori sono fuggiti con l'auto di Moro, che è stata poi ritrovata abbandonata a Castel Giubileo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i falchi della Squadra mobile di Roma e i poliziotti del commissariato Fidene e delle Volanti. Il giovane esterno della Lazio e suo padre sono stati poi soccorsi e trasportati al Casilino in codice giallo.