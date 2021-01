Luiz Felipe sarà uno dei tre che comporranno la linea difensiva della Lazio questa sera contro la Roma. Il brasiliano ha raccontato le sue emozioni per il derby a Globo Esporte. “Giocare un derby è sempre speciale. Sarà una partita difficile ed equilibrata, la Roma ha un’ottima rosa come noi, ma siamo fiduciosi di poter fare una grande prestazione e centrare la vittoria in campo. Gli ultimi risultati ci hanno dato coraggio per continuare a vincere”.