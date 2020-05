La Uefa fa chiarezza: “Preliminari delle coppe secondo l’attuale lista d’accesso”

“In riferimento al modo in cui sono state riportate alcune dichiarazioni in un’intervista a BeIN, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha detto che i club dei campionati che non sono stati completati devono comunque essere pronti a giocare i turni preliminari per la prossima stagione secondo le liste di accesso in vigore. Il presidente non ha accennato né menzionato modifiche alle liste di accesso alle competizioni UEFA per club”. Così la Uefa, massimo organo calcistico europeo, ha voluto chiarire sul proprio profilo Twitter, in merito alle dichiarazioni di Ceferin. Non ci sarà dunque nessun stravolgimento per l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione. Le parole rilasciate dal presidente dell’UEFA a BeIN Sports, avevano fatto pensare ad eventuali “provvedimenti” per i club dei campionati che non erano disposti a portare a termine la stagione.