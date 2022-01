La Serie A chiede aiuti al governo ma Juve e Inter spendono

I bianconeri vicini a Vlahovic per un posto Champions. Gosens sembra prossimo alla corte di Inzaghi

Il calcio italiano lamenta i mancati introiti nella stagione 2020 causati dalla pandemia, e si parla di un possibile crac. Il calciomercato attuale però, sta completamente stravolgendo queste ipotesi con i grandi acquisti effettuati ad esempio da Juventus e Inter, rispettivamente Vlahovic e Gosens. Come ricorda Il Mattino, il calcio italiano lamenta perdite per 1,5 miliardi di euro nel biennio Covid ma poi compie grandi operazioni di mercato. I dirigenti del calcio azzurro reclamano indennizzi e rateizzazioni fiscali paragonandosi alle altre industrie del Belpaese. Poi si nota come la Juventus è vicina a prendere Vlahovic per un posto i Champions che è vitale per le casse della squadra degli Agnelli investendo circa 75 milioni di euro. Problemi per gli investimenti non se li fa neanche l’Inter nonostante la prospettiva di ridimensionamento previsto in estate. Sono pochi i club che seguono la politica del rigore finanziario e tra questi c’è il Napoli di De Laurentis.