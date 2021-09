La Juve non sa vincere: Rebic-gol e il Milan fa 1-1 allo Stadium

Inutile il gol dopo 4' di Morata: bianconeri ancora senza successi, rossoneri in testa con l'Inter

La Juve non si sblocca: allo Stadium contro il Milan finisce 1-1 grazie al gol nel finale di Ante Rebic che pareggia il vantaggio di Morata che era arrivato dopo soli 4'. I bianconeri restano a 2 punti in piena zona retrocessione, la squadra di Pioli invece sale a 10 insieme ai cugini dell'Inter in testa alla classifica. Il primo tempo è tutto della Juventus, che sembra trasformata rispetto alla brutta versione delle prime tre giornate di campionato. Dopo il gol immediato di Morata è Dybala a trascinare i suoi, che però non riescono a raddoppiare anche grazie alle parate di Maignan. Nel secondo tempo il Milan reagisce e trova il pari con Rebic nel finale. E per poco non scappa anche il 2-1, ma Kalulu trova un super Szczesny.