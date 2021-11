Juventus, lesione al bicipite femorale per Chiesa: in dubbio per la Roma

I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma si stima che il rientro avverrà sicuramente dopo la sosta natalizia

Dopo la sconfitta subita ieri conto l'Atalanta e le indagini sulle plusvalenze sospette, la Juventus si ritrova a dover fronteggiare un altro problema non da poco. Federico Chiesa, che contro i bergamaschi è uscito all'intervallo, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Secondo quanto riportato dal club in una nota ufficiale, i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma si stima che il rientro avverrà sicuramente dopo la sosta natalizia. La disponibilità del giovane bianconero è dunque in forte dubbio per la sfida contro la Roma, in programma il 9 gennaio.