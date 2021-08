Juventus, è giallo Ronaldo: in panchina con l’Udinese. Nedved: “Resta”

Il giocatore avrebbe chiesto di non giocare contro i friulani, ma il vice-presidente prova a smorzare: "Scelta condivisa"

La Juventus fa il suo esordio in campionato, ma l'attenzione è tutta per Cristiano Ronaldo. A sorpresa il portoghese è rimasto fuori dall'undici titolare di Allegri e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato proprio il fenomeno di Madeira a chiedere di non giocare. Ronaldo, che sembrava destinato a restare alla Juventus, ora potrebbe improvvisamente tornare sul mercato. Il vicepresidente bianconero Nedved ha provato a smorzare i toni: "Se resterà con noi? Assolutamente sì. La scelta di non giocare è condivisa".