Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata direttamente dal Portogallo e dalla stessa Federazione, che ha comunicato il risultato del tampone eseguito dal campione della Juventus. La positività di CR7 è arrivata dopo l’esito negativo di tre giorni fa, che aveva permesso all’attaccante di disputare la sfida di Nations League contro la Francia di Mbappè. La squadra di Fernando Santos però era tra le rappresentative più a rischio, visto il caso Anthony Lopes, trovato positivo nei giorni precedenti alla gara con i transalpini. Al momento, si legge nella nota ufficiale, Cristiano Ronaldo si trova in isolamento e non presenta alcun sintomo.

PERICOLO NAZIONALI – Il caso Ronaldo è soltanto l’ultimo in ordine di tempo riguardante i calciatori positivi riscontrati in questa pausa delle Nazionali. Anche la Roma infatti ha riscontrato un positivo, Amadou Diawara, che era impegnato nel ritiro con la sua Guinea. Tampone negativo per gli altri appartenenti alla rosa giallorossa, che stamattina hanno potuto sostenere regolarmente l’allenamento a Trigoria agli ordini di Fonseca.