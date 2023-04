Juventus, chiuse le indagini sulla manovra stipendi: contestata la mancata lealtà

La procura della federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per la cosiddetta "manovra stipendi, partnership e agenti": nell'atto, il procuratore Chinè contesta tra l'altro al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni, scrive La Gazzetta dello Sport. La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri. Sui tre filoni odierni, la Juve ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni.