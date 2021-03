La Nazionale italiana torna in campo contro l’Irlanda del Nord. L’occasione è il primo match di qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. Dei quattro giallorossi convocati, il ct Roberto Mancini manda in campo dall’inizio solo Lorenzo Pellegrini. In panchina invece Mancini, Spinazzola e El Shaarawy. Dal primo minuto anche Alessandro Florenzi. In attacco Berardi, Immobile e Insigne.