Inter, Zhang a cena con la squadra prima della sfida contro la Roma

Steven Zhang vicino alla squadra alla vigilia di Inter-Roma. Il presidente nerazzurro, riferisce sportmediaset, ha cenato con i giocatori, mister Simone Inzaghi e lo staff tecnico ad Appiano Gentile per aiutare il gruppo in vista della delicata sfida di campionato contro i giallorossi dell'ex Mourinho. La sconfitta di Udine, prima della sosta, ha lasciato qualche preoccupazione irrisolta e anche per questo la società vuole far sentire la propria vicinanza alla squadra.