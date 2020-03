Inter, terminato il periodo di isolamento. Brozovic tornerà in Croazia a causa del terremoto

Dopo la preoccupazione dovuta alla positività di Rugani e al contatto diretto tra Juventus e Inter, i nerazzurri adesso hanno completato e terminato il periodo di isolamento. Come riporta su Twitter il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi la società adesso ascolterà le richieste dei giocatori che vorranno raggiungere i rispettivi familiari. Tra questi il primo a lasciare l’Italia sarà probabilmente Marcelo Brozovic. Il centrocampista di Conte sarebbe infatti in forte apprensione per la sua famiglia, visto il sisma che ha scosso la Croazia in queste ultime ore.