Inghilterra-Italia rimandata, tricolore sull’arco di Wembley: “Siamo separati, ma siamo insieme” – FOTO

Questa sera a Londra si doveva giocare l’amichevole tra l’Inghilterra e l’Italia, ma è stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus così come tutti i vari campionati in tutta Europa. La Football Association ha deciso quindi di fare un bellissimo gesto di sostegno per tutta l’Italia: l’arco dello stadio Wembley infatti è rimasto illuminato per 90 minuti con il tricolore italiano. Inoltre sul maxischermo davanti la Olympic Way è stato proiettato un messaggio: “Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #DistantiMaUniti“.