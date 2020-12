Il CSKA Sofia vince in trasferta: 3-0 al Botev Plovdiv

Giovedì prossimo la Roma sarà impegnata nell’ultima trasferta di Europa League. I giallorossi voleranno in Bulgaria in vista del match contro il CSKA Sofia. I prossimi avversari dei giallorossi hanno battuto nel pomeriggio il Botev Plovdiv in trasferta. Un netto 3-0 per gli uomini di Bruno Akrapović trascinati dai gol di Vion (20′), Ali Sowe (58′) e Mazikou (68′). I bulgari, che vengono da quattro vittorie consecutive in campionato, si portano così al terzo posto in classifica a soli cinque punti dalla capolista Ludogorets. Il CSKA si prepara al meglio in vista della sfida alla Roma anche se entrambe le compagini non hanno nulla da giocarsi. I giallorossi sono già certi del primo posto nel girone, mentre i bulgari sono matematicamente eliminati.