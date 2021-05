Gravina: “Progetto una Serie A a 18 squadre a partire dal 2023”

"Questo tema sta diventando comune anche per altre federazioni, così come i playoff e playout: significa che siamo stati precursori dei tempi".

Giornata intensa in FIGC: il presidente Gravina, intervenuto in conferenza stampa al termine dei lavori dell’Assemblea, ha confermato la volontà di diminuire il numero delle squadre del campionato di Serie A entro la stagione 2023/24. "C'è un'idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti, se questo si verificherà, già a partire dal 2023/24 avremo una Serie A a 18". Gravina ha spiegato subito dopo le motivazioni sottese a tale proposta: "Mi interessa una riforma del sistema calcio italiano, molto più ampia della Serie A. Anche se il campionato a 18 squadre sta diventando un tema comune anche per altre federazioni così come i playoff e playout. Significa che siamo stati precursori dei tempi. Già da venerdì potrebbe essere il primo passo per discutere di questa riforma". Il progetto, discusso da anni da molti esperti del settore, apporterebbe importanti modifiche alla politica di molti dei club iscritti. L'idea è quella di provare ad aumentare la discussa competitività del nostro campionato a 20 squadre.