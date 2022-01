Gavillucci difende Serra: “In Juventus-Roma episodio simile. Polemiche inutili”

"Un arbitro non va giudicato per il singolo errore ma sull’intera stagione"

L’ex arbitro Gavillucci all’Adnkronos ha commentato l’episodio di Milan-Spezia a San Siro, prendendo le parti del direttore di gara Serra, al centro delle polemiche, affermando che una situazione simile si è vista anche in Roma-Juventus quando a dirigere la gara c’era però Orsato, nonché uno dei migliori arbitri in circolazione. In quella stessa occasione però non è stato alzato nessun polverone. Queste le parole di Gavillucci: “Non riesco proprio a capire perché con Serra stanno alzando questo polverone, è successo altre volte, per esempio con Orsato in Juventus-Roma: e Orsato è uno dei migliori arbitri del mondo. Un arbitro non va giudicato per il singolo errore ma sull’intera stagione: la sospensione non aiuta nessuno”.