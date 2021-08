Fiorentina, ufficiale il ritorno di Nastasic: sostituisce Pezzella

I viola ufficializzano il nuovo difensore che difficilmente sarà disponibile all'Olimpico

La Fiorentina ritrova Nastasic. Il difensore è stato ufficializzato con un tweet-gioco dal club viola, che ha postato una mappa con tutti gli spostamenti in carriera del centrale che sostituirà Pezzella. Per lui si tratta infatti di un ritorno: nove anni fa lasciò i viola per trasferirsi al Manchester City, poi dal 2015 in Germania allo Schalke 04. Ora torna in Italia e indosserà di nuovo la maglia della Fiorentina. Con la Roma comunque a meno di sorprese last minute non ci sarà, visto che non ha sostenuto neanche un allenamento con i compagni. Al centro della difesa dovrebbero esserci Milenkovic e Igor.