Fiorentina, contro la Roma debutta la nuova maglia. Occasione per Barak e Kouame

Fresca di sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo sabato pomeriggio per sfidare la Roma nella penultima giornata di Serie A. La gara del Franchi sarà l'occasione per la formazione viola di sfoggiare il kit casalingo della prossima stagione, già anticipato da un trailer pubblicato sui canali social della società gigliata. La gara contro i giallorossi rappresenterà altresì la chance per le seconde linee come Barak e Kouame di essere schierati in campo dal primo minuto, in modo da far rifiatare alcuni dei titolari in vista della finalissima di Conference League contro il West Ham in programma il prossimo 7 giugno.