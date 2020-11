Europa League, nuovo corso per il CSKA Sofia: in panchina arriva Akrapovic

Cambio di guida tecnica per il CSKA Sofia. La squadra bulgara, avversaria della Roma nel Gruppo A di Europa League e capace di fermare sullo 0 a 0 i giallorossi nel recente scontro diritto, ha scelto come nuovo allenatore Bruno Akrapovic. Il tecnico bosniaco, ex Lokomotiv Plovdiv, ha annunciato così il trasferimento alla stampa bulgara: “Ho deciso di accettare la chiamata del CSKA, i miei obiettivi sono gli stessi del club e posso aiutarlo a vincere grandi cose. Sarà un lavoro difficile quello che mi attende, ma il CSKA ha giocatori di qualità e con loro posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato”. Il CSKA Sofia occupa attualmente la terza posizione nel campionato bulgaro, a 5 lunghezze dalla capolista Ludogorets. I biancorossi affronteranno nuovamente la Roma in Europa League in casa: la sfida è prevista per il prossimo 10 dicembre.