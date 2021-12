Europa League, Lazio-Galatasaray 0-0: biancocelesti secondi nel girone

I biancocelesti, per accedere alla fase a eliminazione diretta, dovranno prendere parte agli spareggi contro le terze dei gironi di Champions League

Nell'ultima partita del girone la Lazio era alla ricerca dei tre punti per terminare in vetta al gruppo E. All'Olimpico, però finisce 0-0 e i biancocelesti devono accontentarsi del secondo posto, dietro proprio al Galatasaray. I biancocelesti, per accedere alla fase a eliminazione diretta, dovranno prendere parte agli spareggi (che si giocheranno il 17 e il 24 febbraio) contro le terze dei gironi di Champions League.