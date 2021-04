Europa League, l’altra semifinale sarà Villarreal-Arsenal

Nessun problema per Villarreal e Arsenal nelle rispettive sfide dei quarti di Europa League. Gli spagnoli battono 2-1 la Dinamo Zagabria grazie alle reti di Paco Alcacer al 36′ e Gerard Moreno al 43′ (gol di Orsic al 74′ per la Dinamo). Un’altra conferma per il “Sottomarino Giallo”, dopo il successo di misura ottenuto in Croazia. Vince anche l’Arsenal: 4-0 allo Slavia Praga, in una gara a senso unico decisa dai centri di Pepé (18′), Lacazette (al 21′ calcio di rigore e al 77′) e Saka (24′). La semifinale sarà dunque tra valenzani e “Gunners”: l’andata, in programma il 29 aprile (ritorno il 6 maggio), si giocherà in Spagna.