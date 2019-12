Finisce l’avventura della Lazio in Europa League. La squadra di Inzaghi ha perso per 2-0 in trasferta contro il Rennes: i francesi passano in vantaggio al minuto 30 del primo tempo grazie al gol di Gnagnon, che al minuto 86 sigla la sua doppietta personale, condannando la squadra biancoceleste all’eliminazione. Passano ai sedicesimi di Europa League il Celtic e il Cluj, con i rumeni che hanno vinto in casa 2-0 sugli scozzesi.