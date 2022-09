Europa League, Helsinki-Betis 0-2: la doppietta di Jose fa vincere gli spagnoli

Ottime notizie per mister Pellegrini, meno per Mourinho: la squadra di Siviglia al momento è in cima al girone di Coppa insieme al Ludogorets. Perde dunque la squadra finlandese, che il prossimo giovedì incontrerà la Roma all'Olimpico

Finisce 0-2 tra Helsinki-Betis che si stava giocando in contemporanea con Ludogorets-Roma. Il Betis riesce a sbloccarsi poco prima dell’intervallo grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro Reinshreiber per il fallo di Boujellab, inchiodato dal VAR. Dagli undici metri Jose spiazza Hazard e porta meritatamente in vantaggio la squadra allenata da Pellegrini che ha dominato nel primo tempo senza però trovare la via del gol su azione. Ci pensa sempre Willian al 64' a sigillare la vittoria degli spagnoli che in questo momento sono in cima al girone di Europa League insieme al Ludogorets. Non può dirsi contento dunque Mourinho, che nonostante la rete di Shomurodov perde invece contro i bulgari. Cade però anche la squadra finlandese che il prossimo giovedì incontrerà la Roma all'Olimpico.