Europa League, cambia la sede di Benfica-Arsenal: si giocherà all’Olimpico di Roma

L’emergenza sanitaria da Covid 19 costringe il calcio a rivedere ancora i propri programmi. Il blocco dei voli in Regno Unito e le rigide disposizione per gli individui di rientro dal Portogallo hanno spinto la UEFA a cercare una nuova sistemazione alla sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Benfica e Arsenal. La gara si disputerà a Roma, sul prato verde dello Stadio Olimpico. Il maggior organo calcistico europeo ha espresso anche i propri ringraziamenti alla Roma: sarà infatti il club giallorosso ad occuparsi dell’organizzazione dell’evento. Di seguito uno stralcio del comunicato ufficiale: “La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine all’SL Benfica e all’Arsenal FC per il loro sostegno e la stretta collaborazione, nonché alla Federcalcio italiana e all’AS Roma per la loro assistenza e per aver accettato di organizzare la partita”.

E’ ampiamente pronosticabile che le medesime criticità si possano presentare in vista della gara di ritorno. Oltre a Benfica-Arsenal, anche il match tra Real Sociedad e Manchester United avrà luogo in Italia: le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino, impianto della Juventus.