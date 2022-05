Eredivisie, il Feyenoord passa 1-0 in casa del Go Ahead Eagles: decide Linssen

L'esterno olandese mette a segno il 17esimo gol stagionale e legittima il terzo posto in classifica

Il Feyenoord centra l'undicesimo risultato utile consecutivo in tutte le competizioni. La squadra di Arne Slot, che affronterà la Roma nella finale di Conference League del 25 maggio, ha vinto per 1-0 in casa del Go Ahead Eagles nella penultima giornata di campionato. A decidere un gol di Bryan Linssen al 71', che segna il 17esimo gol stagionale (13 in campionato) e consolida il terzo posto in classifica della squadra di Rotterdam. Che nell'ultimo turno giocherà con il Twente una partita ininfluente sulla classifica.