Empoli, gli esami di Marchizza: rottura del crociato del ginocchio sinistro

Ieri l'Empoli aveva comunicato che i primi esami di Marchizza avevano rivelato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Oggi purtroppo è stata confermata l'ipotesi peggiore. Da ulteriori visite, i medici hanno riscontrato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nella giornata di domani ed è costretto a dire addio alla stagione in corso. Era uscito in lacrime al 42' della gara contro la Roma dopo un contrasto con Zaniolo. Lo stesso giallorosso ha ammesso di essersi accorto del movimento inusuale del ginocchio augurando all'avversario proprio di non dover combattere contro lo stesso tipo di infortunio vissuto per due volte. Purtroppo la società toscana ha confermato il peggiore degli scenari in questa nota: "Gli ulteriori esami strumentali effettuati in data odierna sul calciatore Riccardo Marchizza hanno evidenziato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà operato nella giornata di domani". Il calciatore sui social: "Dopo l'intervento inizierò forse la sfida più grande della mia vita, che affronterò con la dedizione e la forza che da sempre metto nel mio lavoro. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e a mio figlio. La frase di rito è scontata, ma io la sento già dentro di me, perché lo so che tornerò 'più forte di prima'"