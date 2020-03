Emergenza Coronavirus. Dalla Spagna, il CIO ha deciso: “Rinviati i Giochi Olimpici e Paralimpici”

Anche i Giochi Olimpici e Paralimpici si devono arrendere all’emergenza del Coronavirus. Le Olimpiadi si dovevano disputare quest’estate a Tokyo ma nonostante tutti gli sforzi fatti per mantenere invariate le date, il CIO si è dovuto arrendere al diffondersi dei contagi e delle vittime da COVID-19. Come riportato da diversi quotidiani spagnoli come Marca o AS, il comitato olimpico ha deciso di rinviare lo svolgimento dei Giochi. A breve è attesa un comunicato che ufficializzerà la notizia e che svelerà anche la nuova data.