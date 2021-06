Donnarumma lascia il ritiro dell’Italia, oggi le visite mediche per il PSG

Il numero uno della Nazionale è pronto a firmare un contratto da 12 milioni di euro a stagione

Gianluigi Donnarumma ha lasciato l'albergo Parco dei Principi, sede del ritiro degli Azzurri, per sostenere le visite mediche con il Paris Saint-Germain. Questa mattina svolgerà i controlli di rito in una clinica di Roma e poi potrà firmare con il club transalpino. Per lui è pronto un contratto da 12 milioni di euro bonus compresi. Una cifra monstre, motivo della rottura con i rossoneri. Il suo nome era stato accostato anche alla Roma, in un'ipotesi di prestito per il primo anno che non sembrerebbe potersi concretizzare. Il nome più caldo per i giallorossi resta Rui Patricio, per cui manca però un accordo con il Wolverhampton che continua a chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro.