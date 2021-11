Dazn, posticipato a domani l’incontro con il Mise

L'incontro tra le due parti andrà in scena domani alle ore 9

L'incontro tra Giancarlo Giorgetti (ministro dello sviluppo economico) e i vertici di Dazn è stato posticipato a domani, mercoledì 17. Come riporta Andrea Biondi su Il Sole 24 Ore, l'orario d'inizio dei lavori è programmato per le 9 e all'ordine del giorno ci sarà la questione della concurrency. È infatti di qualche giorno fa la notizia che nelle prossime settimane Dazn vorrebbe vietare la visione di due streaming in contemporanea qualora i due dispositivi utilizzati siano collegati a reti differenti. Ciò che ha fatto muovere il sito verso questa presa di posizione è stato il numero di abusi contrattuali che si sono venuti a creare.