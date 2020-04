Dalla Spagna, UEFA ed ECA trovano l’accordo per concludere campionati e coppe entro agosto

La UEFA e l’ECA, l’Associazione dei Club Europei, hanno trovato un primo accordo per portare a termine i vari campionati nazionali e le competizioni europee in modo però da non influire sulla prossima stagione. Come riporta il sito spagnolo cadenaser.com, nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per cercare di raggiungere un accordo definitivo, ma l’obiettivo da entrambe le parti è quello di riuscire a portare a termine ogni competizione entro i primi di agosto, in modo da poter ripartire con la prossima stagione da settembre. Tutte le partite si dovranno disputare rigorosamente a porte chiuse e non si esclude la possibilità di utilizzare campi neutri per Champions ed Europa League.