Dalla Roma al PSG, Joao Sacramento sarà nello staff di Galtier

Galtier sarà annunciato a brave come nuovo allenatore del PSG al posto del dimissionario Pochettino. Del suo staff farà parte anche una vecchia conoscenza della Roma: si tratta di Joao Sacramento. Il portoghese arrivato nella Capitale - abbandonata a gennaio per problemi nelle relazioni con i giocatori - come secondo di Mourinho, farà parte dello staff tecnico dell'allenatore francese con il quale ha già collaborato per due anni al Lille prima di raggiungere proprio lo Special One sulla panchina del Tottenham. I rapporti, deteriorati in seguito a quella scelta, sembrano essere ripresi nel migliore dei modi e andranno avanti per i prossimi due anni.